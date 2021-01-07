 

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к нападению на Конгресс США

07.01.2021, 22:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

Байден выступил с утверждением, что Трамп «подстрекал толпу к нападению на Конгресс». Кроме того, по словам Байдена, к произошедшему также привели «нападки на демократию» со стороны Трампа, передает ТАСС.

«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», – подчеркнул избранный президент США, говоря об участниках беспорядков в Вашингтоне. «Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», – добавил Байден.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Трамп раскритиковал пересчет голосов в Джорджии

19.09 / Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом»

10.08 / Гутерриш призвал белорусские власти к максимальной сдержанности

26.07 / С Говерлы эвакуируют группу туристов с детьми, младшему полтора года – МВД

28.06 / Все пики позади: Собянин оценил ситуацию после очередного снятия ограничений в Москве

10.12 / Во время усиленного карантина КПВВ будут работать в штатном режиме – Минреинтеграции

22.10 / Появились подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца

17.11 / “Сейчас сезон”. Врач-инфекционист Голубовская объяснила, что для человека опасны три коронавируса

25.06 / В СБУ рассказали, почему отменили запрет на въезд российской актрисе Варнаве

09.10 / CNN – Трамп назвал своё заражение коронавирусом «Божьим благословением»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска