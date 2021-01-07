В Минздраве заявили, что инкубационный период COVID-19 сократился

07.01.2021, 22:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором члены правительства и руководители силовых ведомств обсудили, какие шаги будут предпринимать во время локдауна. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, рост количества больных фиксируют в течение 14 дней после праздников. По его словам, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и “омоложение болезни”.

“Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы”, – подчеркнул министр.

“Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ”, – сказал Зеленский.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 января в Украине COVID-19 заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505 человек.