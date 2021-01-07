Усик поздравил православных с Рождеством в одежде священника

07.01.2021, 22:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик выложил 7 января в Instagram видео, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.

“Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, с праздником Рождества Христова. Здоровья, счастья, любви и радости!” – сказал спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

На видео он предстал в одежде, похожей на облачение православного священника, – белом стихаре с золотыми крестами. За боксером видны иконы.

Стихарь из парчи стоит 1300 грн, об этом свидетельствует информация на сайте Pravmir.

Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира по четырем версиям в первом тяжелом весе. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.