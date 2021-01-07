 

Усик поздравил православных с Рождеством в одежде священника

07.01.2021, 22:24, Новости дня
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Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик выложил 7 января в Instagram видео, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.

“Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, с праздником Рождества Христова. Здоровья, счастья, любви и радости!” – сказал спортсмен.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

На видео он предстал в одежде, похожей на облачение православного священника, – белом стихаре с золотыми крестами. За боксером видны иконы.

Стихарь из парчи стоит 1300 грн, об этом свидетельствует информация на сайте Pravmir.

Усику 33 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира по четырем версиям в первом тяжелом весе. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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