 

Врачи оценили вероятности заболеть COVID-19 в торговых центрах

07.01.2021, 21:54, Разное
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Врачи оценили вероятность заражения коронавирусом в торговом центе, где зачастую наблюдается большое скопление людей. По их словам, этот риск мал при соблюдении ряда условий.
Если в ТРЦ присутствует хорошая система вентиляции, сотрудники носят маски и перчатки, а сам посетитель придерживается социальной дистанции и пользуется всеми средствами защиты, то вероятность подхватить коронавирус является маленькой. Как заявил эксперт Владислав Жемчугов, все меры нужно соблюдать еще до входа в торговый зал, чтобы предотвратить попадание инфекции на товары. Специалисты советуют обрабатывать руки антисептиками перед тем, как взять тележку. После выхода нужно сделать то же самое.

COVID-19 недолго живет на предметах, но это не говорит о том, что можно отказаться от мер защиты. Если захочется кашлянуть, то лучше сделать это в маску, находящуюся на лице. Как заявила вирусолог Елена Малинникова, на гладких поверхностях зараженные частицы гибнут быстрее, нежели на шершавых.

Дома необходимо обрабатывать все продукты, которые были приобретены в торговом центре. Некоторые ягоды сложно поддаются данному процессу. Их рекомендуется не короткое время замочить в воде, а потом высушить, пишет портал «РИА Новости».



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