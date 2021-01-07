Онколог рассказал об опасных для здоровья бьюти-процедурах

07.01.2021, 21:54, Разное

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Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев пояснил об опасных для здоровья бьюти-процедурах и развеял мифы об использовании косметических средств. Самым опасным является процедура выпрямления волос.

Вещества для выпрямления волос часто содержат в своём составе формальдегид. Он является мощным канцерогеном, но несмотря на это сама процедура особой опасности не представляет. Как объяснил Базылев, чтобы формальдегид в выпрямителях смог нанести вред организму, нужно делать не меньше восьми процедур в месяц. Таким образом данный вид деятельности опасен только для мастеров, которые и занимаются подобным. Это касается и всех косметических средств с диоксаном. Это вещество может провоцировать эндокринные нарушения и привести к развитию онкологии, но только в случаях чрезмерного использования.

Ультрафиолетовые лампы, используемые при наращивании ногтей, тоже представляют опасность и могут привести к раку. Для этого необходимо делать маникюр около 15 раз в месяц. В противном случае воздействие будет минимальным и не сможет нанести вред организму и коже. Это касается красок для волос и уколов ботулотоксина. Если соблюдать рекомендации врачей и обращаться к специалистам, опасность сводится к минимуму.