Красное вино и сыр оказались полезными для мозга

07.01.2021, 21:54, Разное

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Учёные из Университета Айовы доказали, что умеренное количество красного вина и сыр полезны для мозга. Они являются хорошей профилактикой старческого слабоумия, в том числе и болезни Альцгеймера.

Исследователи изучали показатели 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Главным критерием разделения был рацион. Он тщательно регулировался и любые изменения в организме респондентов фиксировались. Оказалось, что именно красное вино и твёрдые сорта сыра помогли увеличить уровень «подвижного интеллекта». Это, в свою очередь, свидетельствует о снижении риска деменции в преклонном возрасте. Помимо этого, хорошо справлялись со своей задачей мясо ягнёнка. Именно его употребление в пищу защищает от возрастных ухудшений умственных способностей.

Несмотря на такие заключения учёных, диетолог Марият Мухина объяснила важность использования только натуральных продуктов. Всё дело в том, что в эксперименте изучалось воздействие натурального вина, произведённого без консервантов в домашних условиях. Это касается и твёрдых сортов фермерского сыра, который должен выдерживаться не меньше трёх лет. Только этот сыр поможет бороться с деменцией. При употреблении порошкового вина из магазинов и некачественного сыра, риск развития слабоумия только повышается.