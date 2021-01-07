 

Красное вино и сыр оказались полезными для мозга

07.01.2021, 21:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные из Университета Айовы доказали, что умеренное количество красного вина и сыр полезны для мозга. Они являются хорошей профилактикой старческого слабоумия, в том числе и болезни Альцгеймера.
Исследователи изучали показатели 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Главным критерием разделения был рацион. Он тщательно регулировался и любые изменения в организме респондентов фиксировались. Оказалось, что именно красное вино и твёрдые сорта сыра помогли увеличить уровень «подвижного интеллекта». Это, в свою очередь, свидетельствует о снижении риска деменции в преклонном возрасте. Помимо этого, хорошо справлялись со своей задачей мясо ягнёнка. Именно его употребление в пищу защищает от возрастных ухудшений умственных способностей.

Несмотря на такие заключения учёных, диетолог Марият Мухина объяснила важность использования только натуральных продуктов. Всё дело в том, что в эксперименте изучалось воздействие натурального вина, произведённого без консервантов в домашних условиях. Это касается и твёрдых сортов фермерского сыра, который должен выдерживаться не меньше трёх лет. Только этот сыр поможет бороться с деменцией. При употреблении порошкового вина из магазинов и некачественного сыра, риск развития слабоумия только повышается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Скандалы: Пчелы, анекдоты, стихи и пособие по сексу

08.12 / Умер последний министр обороны СССР

27.08 / Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко для подавления протестов

13.07 / Что случилось с певицей из “Фабрики звезд” Вержак после проекта

25.06 / Экс-ведущая передачи “Орел и Решка” Натали Неведрова сделала маммопластику

16.11 / Софи Тернер рассекретила дату рождения дочери

11.09 / Пригласите психиатра

30.06 / “И спелись, и спились”: Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

23.11 / Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили о кончине их любимого пса Лупо

13.07 / Скандалы: От Приморского океанариума пошла волна откатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска