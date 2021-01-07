Мнение: Кто виноват в КОВИДе, экономия на здоровье в США и процветание после коронавируса

07.01.2021, 21:44, Разное

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1. Казалось бы, прошёл год, можно было бы уже разобраться. Однако никто до сих пор не взял на себя ответственность за выпуск коронавируса на волю. Американцы, выгораживая собственную некомпетентность в борьбе с эпидемией, обвиняют Китай. Китайцы говорят, что они просто первыми сообщили о вирусе, тогда как возник он одновременно в нескольких разных местах:

https://lenta.ru/news/2021/01/03/versiya/

Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Такое мнение выразил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, передает Daily Mail.

По словам Поттингера, подобную теорию возникновения эпидемии на данный момент можно считать самой достоверной. «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — заявил чиновник в ходе Zoom-конференции, в которой приняли участие парламентарии из разных стран.

Как отметил замсоветника, вирус мог «ускользнуть» из лаборатории в результате аварии. При этом никаких доказательств своей версии он не привел.

Ранее в январе глава МИД Китая Ван И представил версию Пекина о происхождении коронавируса. По его словам, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Напомню, от коронавируса погибли уже почти 2 миллиона человек, мировая экономика понесла огромные убытки.

2. Типичная печальная история о медицине в США:

https://lenta.ru/news/2020/12/31/napominanie/

Пользовательница Reddit с ником reed_a_book случайно раскрыла бумажник дедушки, спутав его с кошельком своего возлюбленного. Во внутреннем кармане кошелька она увидела записку, которой захотела поделиться с посетителями портала. Содержание послания расстроило пользователей сети.

«Покрывается ли процедура, которая мне понадобится, медстраховкой? Если нет, то не делай этого!» — оставил себе напоминание мужчина.

Опубликованная девушкой фотография записки стала вирусной и набрала больше 30 тысяч комментариев. Пользователи делились своими сожалениями по поводу того, что старику приходится экономить на своем здоровье.

Положение пожилого человека породило в комментариях дискуссию о дороговизне медицины в США, где, по всей видимости, живут герои истории. Некоторые писали, что не могут позволить себе вызвать скорую помощь, потому что она не входит в страховку, а оплачивать приезд неотложки самостоятельно крайне накладно.

3. Похоже, я поспешил с заявлением, что Великобритания и Россия вполне могут успешно дружить, когда у нас есть общий враг – корорнавирус. Британская дипломатия считает иначе:

https://ria.ru/20210106/posol-1592141172.html

Посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

“Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина”, — сказала дипломат. <…>

Пирс считает, что развитие Китая “слишком авторитарно”, а новые технологии должны приносить выгоду “открытым рынкам”. Поэтому США и Великобритании нужно “сделать все правильно”, чтобы “открытые общества” преуспевали и могли “противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России” после пандемии, заключила она.