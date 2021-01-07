Андрей, только вернись! – Личное мнение

07.01.2021, 21:40, Разное

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Мне очень редко бывает жалко взрослых людей — сами ведь выстраивают свою жизнь, верно? — однако сегодня меня накрыло.

Псевдомайор ФСБ, единственная официальная жена самца чипсоеда Аршавина, Алиса пошла по самому глупому пути — отпилила, как поговаривают, себе нос.



Фото: Соцсети

Сама Казьмина признавалась, что до сих пор любит Андрея и ждёт его возвращения в домик. И, как и любая другая несчастная дурочка, готовится к этому знаменательному событию — улучшает себя.

Алиса, конечно, всё отрицает. Нос, говорит, исчез в результате болезни. Филеры в скулах — ну, само собой так получилось. Не берусь утверждать что-либо однозначно, но предпочитаю всё же верить своим глазам, а не словам псевдомайора.

Гражданку Казьмину хейтят её же подписчики. А мне вот Алису стало искренне жаль.

Ведь как ситуация выглядит со стороны? Не очень умный, не очень богатый, не очень красивый парень с простецким румянцем стал смыслом жизни женщины.

Я недостаточно хороша для него. Мне нужно стать лучше. Я отрежу нос (накачаю скулы, вставлю грудь) лишь бы снова тебя возбуждать. Посмотри, какая я вся улучшенная! Хочешь меня теперь, хочешь? Вернись!

Это одержимость. Иначе я такое охарактеризовать не могу. И разве дело только в Алисе? Каждая первая брошенная жена бежит после развода себя улучшать.

Нет бы сказать себе: стоп, дорогая, стоп. Это был жуткий козлина, он меня не достоин. Ушёл? Значит, мне повезло — избавилась от паразита в доме, спасибо ему за это.

Но — нет. У среднестатистической брошенной бабы противоположно другие мысли — я не так уж хороша для него! Тьфу. И давай — диеты, анорексия, фанатический улучшайзинг, откачка жира из живота, курсы минета с заглотом и так далее.

Мужик, конечно, не возвращается, зато у дурынды окончательно едет крыша. Самоуважение? Любовь к себе? Нет, всё это навсегда уходит из головы. Женщина превращается в половую тряпку — в обеих смыслах. И ноги можно вытереть, и готова дать, лишь бы взяли.

Я не против грамотной пластики — я только за. Но делать её нужно для себя, а не для того, чтобы вернулся козлина.

Вспомните, как вы переживали разводы — тоже хотели улучшить себя?