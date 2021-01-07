Чичваркин: В России тот же сценарий, что в Венесуэле и Беларуси. Будет 10%, которые обслуживают 0,1%, имеющих право на насилие

07.01.2021, 21:32, Новости дня

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В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что после того, как президент РФ Владимир Путин отойдет от власти, в стране будет ситуация, как в Венесуэле или Беларуси.

– У Путина чувство баланса есть. Какой бы он ни был злодей, он не идиот… Знаете, как картонная коробка закрывается? Листочек туда, листочек сюда… Вот так на страхе держится все его окружение. А так как личностей вокруг него, как мне видится, немного, потому что он их аннулировал, удалил и не выбирал новых (просто боится, что кто-то молодой и рьяный его скинет), то если даже придут силовики, у них нет чувства баланса. Мы видели в расследовании [отравления российского оппозиционера Алексея] Навального: какое там чувство баланса? – отметил Чичваркин.

По его мнению, российские граждане не готовы оказать сопротивление местным силовикам.

– Маленький мозг, большая челюсть. Как тиранозавр. Поэтому ни у кого эту коробку удержать не получится. Это может привести к очень трагическим последствиям и стрельбе, но народ, даже который [кричит] “Крым наш” и прочее, не очень готов… Во-первых, страшно. Никакого еще скалозуба, все медали в орденах, с танчиками, самолетиками, когда, простите меня, в сортире на лету дерьмо замерзает… До сих пор 6 или 9 млн семей не имеют теплого туалета. Школ сколько закрыли! Фельдшерских пунктов, аптек… – подчеркнул бизнесмен.

По его словам, силовики, которые будут защищать интересы власти в РФ, получат ряд привилегий.

– Сейчас превалирующее право у детей силовиков при поступлении в вузы – новый закон… То есть сценарий тот же самый, что в Венесуэле, Беларуси… Будет 10%, которые обслуживают 0,1%, имеют право на насилие, вооружены, могут выходить на пенсию в 40 лет, получать большие зарплаты. А самое главное – могут, ни перед кем не неся ответственности, бить, ломать, пытать, пугать и проявлять самое худшее, что в них есть. Это период отрицательной селекции, – резюмировал Чичваркин.

Напомним, Владимир Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря. 22 декабря Путин подписал закон о праве бывших президентов страны становиться пожизненными сенаторами.