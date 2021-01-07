 

В Харьковской области жители перекрыли трассу из-за подорожания газа

07.01.2021, 21:32, Новости дня
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В городе Валки Харьковской области люди перекрывали дорогу, протестуя против повышения тарифов на газ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“Около 40 граждан ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов”, – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что общественный порядок во время акции охраняли более 30 полицейских. Нарушений порядка не было. Мирная акция длилась около часа. В это время движение транспорта было временно ограничено.

Трассу М-03 Киев – Харьков – Должанский перекрывали с 12.00 до 13.00, сообщает “Цензор.НЕТ”. За это время на месте протеста образовалась большая пробка. Люди ходили по пешеходному переходу и скандировали: “Ганьба!”

4 января в знак протеста против повышения тарифов на газ люди перекрывали дорогу в Полтавской области, 6 января – в Прикарпатье.

24 декабря 2020 года Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

НАК “Нафтогаз України” увеличила на декабрь оптовую цену на природный газ на 873,28 грн за 1 тыс. м³ – до 7323,72 грн – для предприятий тепловой коммунальной энергетики.

28 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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