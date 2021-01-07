Без кафе, но с парикмахерскими. Что разрешено в Украине в карантин 8-24 января. Инфографика

07.01.2021, 21:32, Новости дня

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Инфографику с актуальными условиями карантинных ограничений 8–24 января опубликовал сегодня в Facebook главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что о них было известно еще 9 декабря, так что, по его мнению, “время подготовиться было”.

Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 января сообщил, что во время локдауна магазины смогут продавать товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам и средствам защиты растений, а также бытовую химию.

Условия январского локдауна подвергли критике Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация. В ЕВА уверены, что такие решения не устанавливают честные и прозрачные правила игры. Предприниматели не понимают, за продажу какой продукции могут получить штрафы.