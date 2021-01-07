Мнение: О территориальных претензиях Эстонии

07.01.2021, 21:06, Разное

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О территориальных претензиях Эстонии

На днях российские информагентства облетела новость о том, что Председатель Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

Ссылка на сообщение РИА: https://ria.ru/20210102/granitsa-1591848937.html

Ссылка на оригинал заявления: https://www.riigikogu.ee/pressiteated/riigikogu-juhatus/riigikogu-esimehe-henn-polluaasa-uusaastatervitus-eesti-televisioonis-2/

Собственно, весь сыр-бор и шумиха возникли вот из этого пассажа 3-го по статусу человека в Эстонской Республике:

«2. veebruaril tähistasime saja aasta möödumist Tartu rahulepingu sõlmimisest, millega Venemaa tunnistas igaveseks Eesti iseseisvust ja puutumatust. Toona lepiti kokku Eesti ja Venemaa vaheline piir, mis rahvusvahelise õiguse järgi kehtib ka täna».

И переводится это следующим образом: «2 февраля мы отметили столетие подписания Тартуского мирного договора, которым Россия навсегда признала независимость и неприкосновенность Эстонии. В нем же была согласована граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву действует и сегодня».

Эти мантры со ссылкой на Тартуский (он же Юрьевский) мирный договор время от времени повторяют многие видные эстонские политики вот уже добрые 30 лет. Если отбросить эмоции и нагнетаемый медийный хайп, то в сухом остатке будем иметь следующее.

1. Тартуским (Юрьевским) мирным договором впервые бывшие части Российской Империи признали друг друга в качестве независимых государств и субъектов международного права. Если быть совсем точным, то этим договором не Россия признала Эстонию, потому как «Россия» для международного сообщества на тот момент времени олицетворялась «Белым движением», унаследовавшим власть от 2-го Временного правительства. По сути два никем еще непризнанных государственных образования – РСФСР и Эстонская Республика — решили самостоятельно легитимизировать друг друга, что в итоге и произошло.

2. Границы Эстонской Республики, существовавшей до своего вхождения в СССР в 1940 г., действительно отличались в большую сторону по сравнению с границами Эстонской ССР и нынешней Эстонской Республикой на момент своего отделения в 1991 г. Но «спасибо» за это надо прежде всего сказать «белому движению» (эстам в 1920 г. отошли часть нынешней Ленинградской области с Ивангородом и Псковской области с городом Печоры), деятельно поучаствовавшему в поддержке эстонских вооруженных формирований в подавлении социалистического революционного движения во главе с В.Кингисеппом (да, в Ленобласти есть такой город, названный в честь эстонского большевика) и в боевых действиях против Красной армии в 1919-1920 гг. К слову, эсты потом прилично так «кинули» Н.Юденича и его Северо-западную армию, не выполнив, например, свое обещание по условиям свободного пребывания и надлежащему уходу за ранеными и просто находящимися в Эстонии белогвардейцами. Но это уже другая история.

3. Долгоиграющие претензии на «Ивангорд» (Jaanilinn) и «Печоры» (Petseri) имеют сразу несколько уровней.

Уровень I – исторический. Если летоисчисление Эстонии как государства начинается со 2 февраля 1920 г., а период с 1940 по 1991 гг. – это лишь «советская оккупация» (отдельная тема, требующая глубокого погружения и обсуждения), то, получается, что ЭР действительно уже «выбила» центнер, поскольку в советские времена за рубежом формально существовало «правительство в изгнании» и перерыва в «государственности» как бы и не было. Ну, а раз так, то кто же в здравом уме откажется от более выгодных первичных условий независимости, тем более что «советские границы» республики по такой логике априори были очерчены незаконно?

Уровень II – хайповый-внутриполитический. Раз в свое время политэлитой Эстонии с подачи американских друзей был взят курс на культивирование темы «советской оккупации», то, само собой, любые манипуляции «оккупационной администрацией» считаться чем-то нормальным и законным не могут. А раз так, то фактические границы Эстонской ССР, ставшей в 1991 г. Эстонской Республикой, они только по факту такие, но юридически – смотрим Тартуский мирный договор. Понятно, что в текущей геополитической реальности отхапать то, что получилось отжать у только-только встающей на ноги, ведущей борьбу на несколько фронтов советской России уже не получится, но маховик пропаганды давно запущен и сбавлять градус риторики, особенно в предвыборные периоды никак нельзя. Иначе «накрученный» за последние 30 лет избиратель не поймет и не отдаст свой драгоценный голос за радеющих националистов и таких же радеющих ненационалистов.

Уровень III – санкционный. Землю обратно Москва-то не отдаст, но имущественные претензии выкатить можно, попутно заручившись их политической поддержкой в Вашингтоне и по столицам Европы, чтобы, когда Россия поослабнет, застать ее в врасплох и поиметь деньги. Ровно также, как это произошло с царскими долгами в «святые 90-е».

Уровень IV – долгоиграющий. Землю обратно Москва-то не отдаст, но это только пока. Власти Эстонии уже много лет через свои консульские учреждения в Ленинградской и Псковской областях раздают направо и налево гражданство Эстонии всем жителям приграничных регионов. Авось, когда Россия-матушка начнет угасать, так сразу можно будет поднять вопрос о «защите своих граждан» от чего-нибудь плохого в распадающейся России и отжать под шумок те самые регионы, а может и еще чего с довеском.

Шутки-шутками, но пока между Россией и Эстонией не будет ратифицированного пограничного договора без преамбул и отсылок к Тартускому мирному договору, попытки поиметь с России что-нибудь будут поддерживаться на плаву в медийном пространстве. С одной стороны этим резервируется право эстов в будущем таки поставить территориальный вопрос в практическую плоскость, а с другой – чтобы и свои и новоэстонские граждане в России не забывали, кто в итоге должен администрировать эти пограничные регионы.

https://diplodocs.livejournal.com/1305.html – цинк