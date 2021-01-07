 

“Сочельник”: Лиза Арзамасова впечатлила поклонников снимком в короткой шубке

07.01.2021, 21:02, Разное
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Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором позирует в стильном зимнем наряде. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
В настоящее время артистка вместе с мужем Ильей Авербухом находятся в Сочи, где звездная пара, совмещая приятное с полезным, занимаются работой и отдыхом. В канун Рождества Христова Лиза Арзамасова посетила одно из праздничных мероприятий, фото с которого решила выложить в своем микроблоге. На нем, в частности, красотка позирует “в компании” золотых оленей-статуй и расположенной рядом новогодней ёлкой. В качестве наряда телезвезда выбрала черную короткую шубку, светлые брюки и меховые варежки. В кадре она смотрит вдаль и задумчиво улыбается. “Сочельник”, – таким хештегом сопроводила пост Арзамасова.

Романтичное настроение не оставило равнодушными фолловеров актрисы. Поклонники поздравили любимицу в рождественским праздником, попутно традиционно похвалив её красоту.



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