Эксперты назвали главную опасность снега под колесными арками автомобиля

07.01.2021, 21:02, Разное

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Эксперты назвали главную опасность набившегося снега под колёсными арками автомобиля. Он может не только навредить ходовой и тормозной системе, но и разбить подкрылок или даже помять крыло транспортного средства.

Всё дело в плотности снега, который налипает во время движения. Если это происходит в черте города при плюсовой температуре, то снег не успевает скапливаться достаточно плотной массой и часто на ухабах или поворотах отпадает сам по себе. Другое дело движение по трассе за городом в минусовую температуру. Из-за постоянного движения с одной скоростью снег способен налипать и сверху образовывается ледяная корка. Она-то и представляет главную опасность, так как в момент поворота колеса может разломаться и попасть в тормозную систему, заблокировав суппорта, тем самым привести к ДТП. Не стоит забывать и о ходе подвески, которая будет зажата, так как из-за снега между колесом и аркой будет в лучшем случае несколько миллиметров свободного пространства. Пыльники также подвержены повреждениям из-за налипающего снега и могут легко порваться.

Ещё одним важным моментом является долгая стоянка с набившимся снегом. В момент запуска двигателя или начала движения снежный ком может отпасть и колесо начнёт тащить его по ходу движения. Если снег уже успел покрыться льдом, большая вероятность испортить пластиковый подкрылок. Особо твёрдые куски льда могут даже продавить металлическую обшивку кузова, что негативно скажется на внешнем виде транспортного средства. Именно поэтому эксперты не рекомендуют пренебрегать осмотром арок машины в зимнее время и, при наличии забившегося снега, вычищать его.