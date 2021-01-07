 

“С Рождеством”: Евгений Цыганов опубликовал романтическое фото с Юлией Снигирь

07.01.2021, 21:02, Разное
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Популярный актер Евгений Цыганов разместил на своей странице в Instagram трогательный фотоснимок, на котором позирует в компании своей жены, актрисы Юлии Снигирь. Публикация знаменитости вызвала массу сентиментальных отзывов от подписчиков.
На опубликованном черно-белом снимке Цыганов и Снигирь сидят за столом в уютном кафе, прислонившись друг к другу головами. При этом артист слегка отвел взгляд в сторону, видимо, управляя кнопкой фотокамеры смартфона, а его супруга с задумчивой и теплой улыбкой смотрит на воображаемого зрителя. “С Рождеством everybody!” – таким поздравительным слоганом сопроводил фото хозяин аккаунта.

Поклонники актера в ответ также поздравили своего кумира с Рождеством Христовым. При этом несколько подписчиков не преминуло возможностью отметить, что звездная пара выглядит очень красивой и гармоничной.



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