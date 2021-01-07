Мэр Вашингтона назвал вторжение в Капитолий актом «внутреннего терроризма»

07.01.2021, 20:51, Новости дня

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Вторжение сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здание Конгресса было актом внутреннего терроризма, сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

«Я здесь, чтобы сообщить вам последние новости по поводу актов домашнего терроризма, которые произошли в столице страны вчера. По ее словам, все причастные к вторжению в здание Конгресса, нанесение ущерба государственной собственности и «покушению на нашу демократию» будут найдены и привлечены к ответственности. Она добавила, что Федеральное бюро расследований уже создало специальный сайт, куда можно сообщать о тех, кто 6 января участвовал в беспорядках», – передает слова мэра ТАСС.

Она также отметила, что США продолжают оставаться «сильной страной», а демократические институты продолжают работать. Это дает надежду на то, что Джозеф Байден будет приведен к присяге, «несмотря на эти действия потерявшего рассудок президента [Трампа] и тех, кто верит в безосновательные теории заговора», сказала Боузер.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.