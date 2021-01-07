Трампу запретили писать в Facebook

07.01.2021, 20:51, Новости дня

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Действующему президенту США Дональду Трампу запретили оставлять посты в Facebook и после событий, произошедших в среду в Вашингтоне, сообщил владелец сервиса Марк Цукерберг.

«Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному ему преемнику Джо Байдену…За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу согласно нашим правилам, иногда удаляя контент или маркируя его посты, нарушающие нашу политику. Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политической речи. Но нынешний контекст принципиально отличается от политики использования нашей платформы, так как подстрекаетк насильственному восстанию против демократически избранного правительства», – написал в своем Facebook Цукерберг.

Между тем ТАСС сообщает, что Трампу запрещено писать и Instagram. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.