Арестованных участников захвата Капитолия включат в программу испытаний вакцины Pfizer

07.01.2021, 20:09, Разное

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Верховный суд США приговорил 25 сторонников Трампа, участвовавших в захвате Капитолия, к принудительному участию в испытаниях вакцины от коронавируса производства фирмы Pfizer.

Обвинение требовало для них 60 лет тюремного заключения.

Впервые в истории суд сослался Европейскую конвенцию о правах заключённых от 1939 года, разрешающую использовать «чуждых, неблагонадёжных и других сомнительных членов общества» для медицинских экспериментов. Участники испытаний должны будут приобрести вакцину за свой счёт по цене 3000 долларов за дозу.

Комментируя своё решение, судья Аарон Менгельсон заявил, что Америка превыше всего, а труд на благо американской медицины освобождает даже от таких страшных преступлений, как поджог Конгресса.

– Нам предложили на выбор – отправиться в Гуантанамо, на рытьё туннеля для гиперлупа или принять участие в испытаниях вакцины. Я выбрал Гуантанамо, но суд отклонил наши ходатайства и решил по-своему. Теперь, если ЕСПЧ оставит приговор в силе, нам введут инъекцию коронавирусной вакцины. Рано или поздно Байден ответит за это в Нюрнберге, – заявил один из осуждённых Джеймс Петрофф.