Оставьте в покое ребёнка! – Личное мнение

07.01.2021, 20:50, Разное

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Можно я скажу предельно откровенно и честно, что думаю, а вы, прежде чем орать, сначала дочитаете мои рассуждения до конца?

Я постараюсь максимально кратко.



Фото: Соцсети

Гарик Харламов и Кристина Асмус собрались вместе, чтобы отметить 7-летие дочери.

Посмотрела я на фотографии в свете последних событий и поняла одну важную вещь — после развода родителям не нужно встречаться вовсе.

Разбежались — всё. Оба друг другу противны. Ребёнок остался? Посылайте его в такси друг к другу. А ещё лучше, не посылайте — ребёнок не бандероль.

Встречи бывших супругов — извращение. Даже ради детей — злобный оскал мамы на папу и брезгливые слюни папы на маму точно не нужны детям.

В идеале, как мне кажется, в процессе развода следует решить, с кем остаётся ребёнок, а второй родитель просто уходит. Всё, нет больше папочки или мамочки в жизни — их отношения портят жизнь не только им самим, но и ребёнку.

Давайте посмотрим на ситуацию глазами маленькой девочки или мальчика? Что они видят? Мама исходит ядом, доказывая, что это она бросила мужа. Муж, даже если он приятный человек в общем, смотрит на писю, которую больше не хочет и морщится, будто у него ноет зуб.

И это — лучший ещё вариант. Если представить себе развод из-за измены, то ненависти будет намного больше.

Что в голове у ребёнка, когда он это видит? Правильно, формируется неправильная модель семьи, которая аукнется ему в будущем.

Намного легче пережить исчезновение из жизни одного из родителей, чем ежедневно наблюдать их взаимную ненависть, жить в ней.

Неправа разве?