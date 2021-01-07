“Тетя Алла плохого не посоветует”. Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет

07.01.2021, 20:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Алла Пугачева одной из первых отреагировала на рождественское поздравление дочери своей коллеги Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которое та разместила 6 января в Instagram.

“Пусть рождественской звездой дом ваш озарит мир и покой! С Рождеством! Загадывайте желания в эту ночь – и они обязательно сбудутся!” – написала Плаксина.

“Не ругайся матом – и будет тебе радость”, – ответила ей на поздравление Пугачева.

“Правильно, тетя Алла плохого не посоветует”, – отреагировали на комментарий артистки подписчики Плаксиной.

Скриншот: tatiana_plaksin_ / Instagram

Дочь Успенской проигнорировала совет Пугачевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Плаксина (@tatiana_plaksin_)

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. Отношения между матерью и дочерью находились в состоянии конфликта. Несмотря на это, певица в конце декабря 2020 года поздравила дочь с 31-летием.