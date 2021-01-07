 

Маск стал самым богатым человеком в мире – Bloomberg

07.01.2021, 20:42, Новости дня
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Основатель американской космической компании SpaceX и глава совета директоров Tesla Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира, составляемого Bloomberg. На 17.15 по Киеву 7 января Маск на $1,5 млрд стал богаче владельца Amazon Джеффа Безоса.

Агентство оценило активы Маска в $188,5 млрд. Благодаря росту стоимости акций Tesla на 4,8% он обогнал в рейтинге владельца Джеффа Безоса, его состояние Bloomberg оценил в $187 млрд.

За год капитал Маска вырос более чем на $150 млрд, в частности этому способствовал беспрецедентный рост стоимости акций Tesla – на 743%, отмечает агентство.

Безос лидировал в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg с октября 2017 года. Кроме Amazon, он является владельцем американской аэрокосмической компании Blue Origin LLC — конкурента SpaceX Маска.  

По версии журнала Forbes Маск находится на втором месте с состоянием $173,9 млрд, лидер рейтинга – Безос ($186,1 млрд). На третьей позиции – французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно ($152,8 млрд).

На 19.30 по Киеву данные американской биржи Nasdaq свидетельствуют, что акции Tesla на торгах в четверг, 7 января, поднялись до $800. По прогнозам аналитиков, в 2021 году их цена может достичь $1 тыс.

Маск 20 ноября потеснил с третьей позиции рейтинга Bloomberg основателя Facebook Марка Цукерберга.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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