Поправки на ветер

07.01.2021, 20:32, Разное

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Как новое «социальное государство» сэкономило 2 триллиона рублей на работающих пенсионерах.

Голосование за поправки в Конституцию. Фото: PhotoXPress

Наступил 2021 год, работающие пенсионеры вновь остались без индексации своих пенсий. Индексации нет с 2016 года, продолжилась эта история и в наступившем году.

Нельзя сказать, что люди к этому привыкли: к этому невозможно привыкнуть, особенно тем, кого это прямо касается. Люди по праву считают, что назначенные им пенсии они заработали, и

если эти пенсии ежегодно обесцениваются из-за инфляции, то государство обязано компенсировать эти инфляционные потери.

Именно власти ответственны за экономическую политику в стране, результатом которой является инфляция.

Невозможно людям привыкнуть к отсутствию индексации пенсий еще и потому, что это только им, работающим, пенсии не индексируются, а у неработающих пенсионеров все нормально. Получается, «неиндексацией» людей наказывают за то, что они продолжают работать.

Но 2021 год не является просто очередным годом, когда пенсии работающим пенсионерам вновь не были проиндексированы. Дело в том, что именно сейчас регулярная индексация пенсий стала конституционной нормой: после голосования за поправки в Конституцию власти обязаны постоянно пересчитывать в сторону увеличения на уровень инфляции пенсии всем.

Обновленная Конституция Российской Федерации (ст. 75) предусматривает, что в стране «осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Я специально процитировал эту норму полностью — в том числе про «федеральный закон», — потому что на этом придется еще раз специально остановиться.

Принципиально важное положение конституционной нормы состоит в том, что нет никакого разграничения пенсий для работающих и неработающих пенсионеров. Именно поэтому первоначально, в январе 2020 года, когда проект поправок в Конституцию был только обнародован, озвученная позиция властей была такова: данная поправка в Конституцию об индексации пенсии распространяется и на работающих, и на неработающих пенсионеров.

Об этом однозначно заявляла сопредседатель профильной рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева. Вот ее тогдашний ответ: «Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе» (январь 2020 года).

Однако госпожу Хабриеву достаточно быстро поправили, и позиция властей по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам изменилась на противоположную. Уловку нашли такую: так как индексация должна осуществляться «в порядке, установленном федеральным законом», а федеральный закон как раз и приостанавливает индексацию на период оплачиваемой работы пенсионера, то индексация не положена.

Как вам такое объяснение? По-моему, оно не выдерживает никакой критики.

Фото: PhotoXPress

Федеральный закон должен только определять порядок индексации, а само повышение на уровень инфляции уже предусматривается Конституцией и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Причем очевидно, что это должна быть не какая-то заочная, «бумажная» индексация, а реальное повышение выплачиваемых пенсий.

Приходилось, конечно, слышать и более серьезные обоснования того, почему не меняется размер пенсии работающим пенсионерам. Так, президент Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции в конце минувшего года назвал в качестве условия для полноценной индексации работающим пенсионерам бюджетную обеспеченность. Что же, давайте оценим и этот аргумент.

Есть ли в стране деньги на восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам? Сколько вообще надо денег в таком случае?

В начале 2020 года правительство РФ в своем отрицательном заключении на законопроект, который предусматривал отмену моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам (вносил член Совфеда Василий Иконников), отмечало, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда

в 2020 году на 368,5 млрд рублей,

в 2021 году — на 426,4 млрд рублей,

в 2022 году — на 524 млрд рублей.

Большие деньги. Может, и вправду их неоткуда взять?

Но в РФ есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), который как раз и создавался для обеспечения устойчивости пенсионной системы. Значит, деньги этого фонда прямо предназначены в том числе и для обеспечения индексации пенсий. А что у нас с деньгами в ФНБ? Там все хорошо: 13,5 трлн рублей на 1 декабря 2020 года.

Вывод: деньги у государства на индексацию пенсий работающих пенсионеров есть, и даже с избытком.

Давайте еще раз вернемся к правительственным оценкам по деньгам: суммарно их на 2020–2022 годы потребовалось бы более 1,3 трлн рублей — именно на столько должны были бы увеличиться расходы Пенсионного фонда, если бы индексация пенсий работающим пенсионерам была восстановлена. Теперь посмотрим на эту цифру с другой стороны: свыше 1,3 трлн рублей недополучат работающие пенсионеры в РФ из-за того, что их лишают конституционного права на индексацию пенсий.

Ну вот цена вопроса для пенсионеров и ясна. А если посчитать с 2016 года, когда работающие пенсионеры были лишены права на индексацию их пенсий, то недополученные деньги составят более двух триллионов рублей за 2016–2022 годы. Неплохо так государство сэкономило на работающих пенсионерах.

Вот вам и «социальное государство» (ст. 7 Конституции), которое, оказывается, может проводить антисоциальную политику, лишая пенсионеров триллионов рублей.

А вообще показательная получилась ситуация с этими поправками в Конституцию: пообещали, люди проголосовали за индексацию, ничего не получили. Чего стоят тогда эти поправки? Даже так: чего стоит тогда Конституция, которую так легко можно не выполнять? Или одни поправки, ради которых все, по-видимому, затевалось, будут выполнять «железобетонно», а другие выполнять не обязательно? Некрасивая история.

Игорь Николаев

доктор экономических наук