NBC – «атака на демократию» — мировые лидеры осудили события в Вашингтоне и винят в случившемся Трампа

07.01.2021, 20:18, Новости дня

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Мировые лидеры отреагировали на события в Вашингтоне, на Капитолийском холме, назвав случившееся атакой на демократию, передаёт NBC. Кроме того, они возложили вину за произошедшее на уходящего президента США Дональда Трампа.

Мир наблюдает за тем, как разворачиваются эти хаотичные события. Ряд мировых лидеров призвали президента Трамп осудить насилие. Ричард Энгел находится сейчас в Лондоне. Он представит нам реакцию мирового сообщества.

Ричард, было очень приятно слышать некоторые заявления, поступившие из-за рубежа. В другие времена подобные слова обычно исходят от нашей страны.

РИЧАРД ЭНГЕЛ, корреспондент NBC News: К настоящему моменту, Лестер, несколько десятков мировых лидеров озвучили свою реакцию. И они осудили случившееся. Они выразили шок и ужас. И все они говорят, что это была атака на демократию.

Здесь, в Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон написал в своём твите: «Сейчас жизненно важно, чтобы произошла мирная и организованная передача власти».

Министр иностранных дел Германии заявил: «Враги демократии будут рады этим невыносимым кадрам».

Генсек НАТО, самого мощного военного альянса в мире, заявил: «Шокирующие сцены в Вашингтоне. Нужно уважать исход этих демократических выборов».

И во всём мире лидеры возлагают вину напрямую на президента Трампа.

Премьер-министр Швеции написал такой твит: «На президенте Трампе и многих членах конгресса лежит огромная ответственность за то, что сейчас происходит».

Официальный представитель президента ЮАР просто написал в Twitter: «Молитесь за Америку».

Дата выхода в эфир 06 января 2021 года.