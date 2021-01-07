Мнение: Речь Ким Чен Ына на открытии VIII съезда Трудовой Партии Кореи

07.01.2021, 20:16, Разное

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Перевод на русский язык речи Ким Чен Ына на открытии 8-го съезда Трудовой Партии Кореи.

Стоит отметить, что речь Ким Чен Ына содержала немало критики текущей ситуации в стране. Критике были подвергнуты недостаточные темпы экономического развития, невыполненные показатели по 5-летнему плану и так далее.

Речь Ким Чен Ына на открытии VIII съезда Трудовой Партии Кореи

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын произнес вступительную речь на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК).

Дорогие товарищи делегаты!

VIII съезд Трудовой партии Кореи, долгожданный и искренне подготовленный миллионами товарищей членов нашей партии с горячими сердцами, полными чувства патриотизма и верности, созван в исключительно важный и ответственный период процесса развития нашей революции.

Первым долгом разрешите мне, выражая безграничное чувство верности товарищей делегатов, всех членов партии, всего народа страны, военнослужащих Народной Армии, воздать дань глубочайшего уважения и высочайшей чести основателю и строителю Трудовой партии Кореи, вечным вождям нашей партии, нашего государства, нашего народа великому вождю товарищу Ким Ир Сену, великому руководителю товарищу Ким Чен Иру.

Товарищи делегаты!

5 лет отделяет нас с той поры, когда наша партия, наш народ встали на новое поступательное движение за осуществление начертанных VII съездом партии очередных целей и задач строительства социализма.

В эти годы череда невиданных доселе наихудших трудностей создала громадные препятствия на пути продвижения вперед нашей революции, но наша партия своими упорными, точными практическими действиями по реализации намеченной боевой программы завоевала титанические победы.

За отчетный период еще более выросли и окрепли наши собственные силы и необычайно возрос на международной арене статус нашего государства. Это недвусмысленно оповещает о наступлении периода нового подъема, грандиозного периода крутых перемен в строительстве социализма.

В августе минувшего года VI Пленум ЦК партии седьмого созыва, глубоко проанализировав и оценив новую тенденцию развития нашей революции и требования создавшейся субъективной, объективной ситуации, принял решение созвать настоящий партийный съезд.

Созыв партийного съезда в нынешних трудных обстоятельствах представляет собой исключительно важнейшее политическое событие, имеющее громадное значение как в аспекте оказываемого влияния на изменение и развитие внешней и внутренней ситуации, так и в свете перспективы борьбы нашей партии, правящей партии при социализме.

Оглашение исторического постановления о созыве партийного форума встретило горячее одобрение и полную поддержку охваченного большим волнением всего народа страны, нанесло ощутимый удар по реакционным силам всяких оттенков и мастей, враждебно относящимся к нашему великому делу и пытающимся создать тормоз в его свершении.

Это объясняется тем, что сам созыв высшего партийного форума знаменует собой яркое выражение твердой уверенности Трудовой партии Кореи, намеревающейся вывести революцию на следующий рубеж победы, представляет собой ее твердую волю и торжественную клятву — неся на своих плечах будущее государства и с честью выполнив свою ответственную обязанность, оправдать глубокое, как небо, доверие народа и его большие ожидания.

ЦК нашей партии объявил перед лицом мира, что VIII съезд Трудовой партии Кореи станет съездом труда, съездом борьбы, съездом продвижения вперед.

Это было обещанием, данным членам партии, всему народу с целью строго и точно подвести итоги работы ЦК партии, проделанной за отчетный период, еще раз ясно уточнить правильные ориентиры и задачи в борьбе за завоевание новых побед в строительстве социализма нашего образца и принять практические меры для их реализации.

На пройденном 5-летнем маршруте борьбы, сопровожденном трудностями и в то же время овеянном славой, отнюдь не мало достижений нашей партии в революционной борьбе и строительстве социализма.

Годы, прошедшие после VII съезда партии, отмечены чудесными победами и событиями, вписываемыми большими буквами в пятитысячелетнюю историю нашей нации, и, как следствие, создана могучая надежная гарантия годами и столетиями защиты судьбы Родины и народа, вместе с тем приобретен целый ряд значимых, неоценимых достижений и основ для ускорения процесса экономического строительства и роста благосостояния населения.

Срок выполнения пятилетней стратегии экономического развития государства закончен до конца прошлого года, но придется сказать, что поставленные ранее задачи значительно недовыполнены почти во всех сферах жизни.

Всякого рода вызовы, мешающие и препятствующие нашим усилиям и продвижению вперед в борьбе за завоевание непрерывных новых побед в социалистическом строительстве, дают о себе знать по-прежнему как во внешнем, так и внутреннем плане.

Секрет для наиболее действенного, наиболее скорейшего преодоления имеющихся ныне всевозможных трудностей состоит именно во всемерном укреплении сил у самих нас, наших собственных сил.

Исходя из принципов — найдя причины допущенных недостатков не в объективных факторах, а у самих себя, решить весь комплекс проблем путем повышения роли субъекта, на настоящем партсъезде мы хотели бы во всю ширь, во всю глубину проанализировать, подытожить приобретенные за отчетный период опыт и урок, допущенные ошибки и на этой основе уточнить научно обоснованные рубежи и задачи борьбы, которых мы можем и непременно должны достичь.

Нам, конечно, дороги уже достигнутые успехи, но нам куда дороже и наслоение горького урока.

Все это не купишь даже за золото, служит бесценным фундаментом для новой победы.

Победы и успехи, завоеванные ценой крови и пота, нам следует еще более поощрять, расширять, развивать, а горький урок — предотвратить, чтобы не было его повторения.

Особо надо отметить, что недостатки, которые стали бы еще большим препятствием, камнем преткновения, если оставлять их вне поля внимания, следует смело признать и принять радикальные меры, чтобы подобных недочетов больше не повторялось.

Исходя из аналогичного дерзания и убеждения, открыт нынешний партсъезд.

Если VIII съезд партии как съезд борьбы проведет свою работу результативно и выдвинет в правильном русле линию и тактико-стратегические установки, то корейская революция встретит новый период рывка, подъема.

И еще: настоящий съезд, став водоразделом, обеспечит переход борьбы Трудовой партии Кореи за процветание и развитие государства, за счастье народа на новую стадию развития.

Товарищи делегаты!

Чтобы результативно подготовить нынешний партсъезд как съезд труда, съезд борьбы, съезд продвижения вперед, ЦК партии за прошлые четыре месяца приложил свои главные усилия к проведению следующих дел.

Первым делом проведена работа по всестороннему, объемному, детальному проанализированию и подытоживанию хода выполнения решения VII съезда партии, по приобретению опыта и извлечению урока в целях дальнейшего продвижения и развития дела.

Для этого ЦК партии создал непостоянную центральную контрольную комиссию и направил ее группы в низы, чтобы ознакомиться с положением дел в них и прислушиваться к голосу трудящихся на местах членов партии из среды рабочих, крестьян и интеллигенции.

Изучение дел велось молниеносно, всесторонне и конкретно: сначала ее группы направлены в провинции для ознакомления с реальным положением дел, а затем — в министерства, центральные ведомства по направлениям, по отраслям.

Ознакомительно-контрольные группы, вникнув в суть дела, выяснили: каковы ошибки в претворении в жизнь решений VII съезда партии, какие дела манкированы, хотя имелись возможности их осуществления, что сделано практически в пользу, что выполнено формально, а если что-то поставлено неверно, то в чем причины, каковы недостатки в партийном руководстве и так далее.

В дни подготовки партийного съезда от отделов ЦК партии и всех парторганизаций страны поступили в Политбюро ЦК партии и Подготовительный комитет съезда итоговые материалы о проделанных делах за прошедшие 5 лет и вместе с тем конкретные предложения в новаторском ключе насчет грядущих боевых ориентиров и планов.

Этот процесс дал нам возможность еще раз осознать бесценную истину, что именно массы являются нашим отличным учителем, убедил нас в том, что было действительно правильно наше намерение при подготовке партийного съезда прислушиваться к широким мнениям парторганизаций и партийцев.

Аналогичная работа имела важное значение для превращения нашего партийного форума в революционный съезд, боевой съезд, отражающий общую волю всех членов партии в подлинном смысле этого слова, для того, чтобы впредь принимаемые решения партийного съезда стали отражением организационной воли всей партии.

В качестве одного из звеньев в цепи подготовки к съезду партии проводилась также и работа по анализу, подведению итогов 5-летнего дела, связанного с партийными финансами, по разработке мер для его улучшения.

Кроме того, прошло глубокое изучение дела правильной разработки в Уставе нашей партии вопросов, механически штамповавших устаревшее, чужое в прошлые времена и не отвечавших нашей реальной действительности, в соответствии с велением развития революции и чучхейскими основополагающими началами партийного строительства.

Заодно с этим пошло всестороннее ознакомление с деятельностью работников состава руководящего органа ЦК партии и дана оценка степени их содействия делу укрепления и развития партии, делу революции.

В преддверии партийного съезда в общепартийном масштабе — в низовых партийных формированиях, провинциальных, городских и уездных комитетах партии, в партийных комитетах, выполняющих аналогичные функции, — содержательно подведены итоги работы руководящих органов, а также успешно проведены партийные собрания по избранию делегатов партсъезда, главным образом, членов партии, способных выполнять ведущую роль в будущем в претворении в жизнь решений партийного съезда.

Навстречу VIII съезду партии, который осветит новый боевой путь корейской революции, все члены партии, весь народ страны с высоким духом баталии за фронтальный прорыв сквозь трудностей ознаменовали 75-летие партии как большой праздник и, в едином порыве поднявшись на 80-дневную трудовую вахту верности, впечатляющими свершениями обеспечили успешное открытие съезда партии.

В предсъездовские дни товарищи члены нашей партии, весь наш народ приложили все свои искренние усилия к приумножению славы и силы достойной родной партии. Их высокий политический энтузиазм есть яркое выражение необычайной революционности, которой нигде не найдешь в мире.

В столь трудном минувшем году они, несмотря на беспрецедентное в истории продолжение глобальной кризисной ситуации с здравоохранением, стойко преодолевали затруднения, обеспечивали общенародную сознательную согласованность действий в противоэпидемической работе и, считая это своим патриотическим долгом, неизменно и последовательно сохраняли устойчивую противоэпидемическую ситуацию. Они все, как один, поднявшись на восстановительную работу по устранению ущербов от стихийных бедствий, воздвигли во многих районах страны прекрасные новые жилые дома более чем на 20 тысяч семей. Эти великие свершения как еще одна яркая страница записаны в книгу трудовой вахты в руках нашей партии.

Кроме того, из всех районов ударного труда в стране наши товарищи партийцы, трудящиеся различных слоев прислали в адрес ЦК партии рапорты, насыщенные материалами о неоценимой трудовой доблести.

Разрешите мне от всей души послать сердечную благодарность и боевой привет всем товарищам партийцам, всему народу страны, народноармейцам — тем, которые в огне суровой борьбы за преодоление всех встречающихся трудностей еще ярче продемонстрировали мощь незыблемого единства и сплоченности вокруг партии и с пламенным чувством патриотизма, духом самоотверженности, великой победою надежно защитили VIII съезд партии.

Позвольте также с этой высокой трибуны послать теплый привет Чхонрёну и другим организациям зарубежных соотечественников, всем корейцам, проживающим за рубежом.

Глубоко чтя память о товарищах по революции, непоколебимо отдавших всю свою дорогую жизнь во имя укрепления и развития партии и приумножения богатства и могущества, процветания Родины, во имя счастья народа и будущего грядущих поколений, о тех незабываемых боевых друзьях, которые не смогли присутствовать на этом форуме, я от имени VIII съезда Трудовой партии Кореи воздаю высокую дань почести всем павшим патриотам.

Дорогие товарищи делегаты!

Сейчас мы с бесконечно славной и священной миссией собрались в зале знаменательного съезда в исключительно важнейший и ответственный момент.

Мы стоим на пункте великого поворота, очередного рывка к новым победам революционного дела чучхе, начатого в горах Пэкту, встречаем решительный момент незыблемого связывания овеянной славой 75-летней истории правящей Трудовой партии Кореи с 80-летней. Мы пришли в этот зал, представляя судьбу и будущее, мудрость и ум миллионов членов ТПК, десятков миллионов корейцев.

На плечи всех нас возложена важнейшая задача — в этом мире, полном всяких вызовов и дестабилизирующих факторов, вести нашу Корею по пути к дальнейшему могуществу и богатству и указать нашему народу прямую дорогу к приближению счастья.

На настоящем съезде будут подведены итоги прошедшей 5-летней революционной работы и будут уточнены тактико-стратегические установки, новая боевая линия на прокладывании нового пути. В этот час внимание, ожидания, надежды всех членов партии, всего народа страны на съезд очень велики и горячи.

Наш долг — проявлять максимум ответственности и энтузиазма в съездовской работе, чтобы непременно оправдать глубокое доверие и большие ожидания народа, который всегда делит с родной партией общую судьбу и своим абсолютным доверием поддерживает ее, беззаветной самоотверженностью и усилиями охранял VIII съезд партии.

В работе съезда приняли участие 250 человек из состава центрального партийного руководящего органа седьмого созыва и 4750 делегатов, избранных в партийных организациях на всех уровнях.

В составе делегатов — 1959 партийных, политических работников, 801 государственный административно-хозяйственный работник, 408 военнослужащих, 44 представителя общественных организаций трудящихся, 333 деятеля науки, просвещения, здравоохранения, литературы и искусства, СМИ, 1455 активистов-партийцев, работающих на местах труда.

Число женщин-делегаток — 501 или 10 % общего числа делегатов.

На съезде также присутствуют 2000 человек в качестве наблюдателей.

Клянясь от имени всех участников съезда, восьмого в священной истории ТПК, что съезд будет последовательно верным революционным идеям и делам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, убедившись в том, что настоящий съезд станет опорной точкой и исторической вехой на пути свершения эпохального скачка в борьбе за укрепление и развитие нашей партии, осуществление дела социализма, укрепление оборонного могущества и рост благосостояния народа, надеясь на искреннее, ответственное и активное участие всех товарищей делегатов, я объявляю VIII съезд Трудовой партии Кореи открытым.

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