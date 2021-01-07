Мнение: Американский софизм

07.01.2021, 20:14, Разное

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Интересная параллель между почившим СССР и нынешними США: правоверные адепты обеих стран В ПРИНЦИПЕ неспособны понять, какой может быть в них внутренний протест. Скажем, из советской картины мира просто выпадали такие явления, как рабочие волнения и, тем паче, забастовки. Это была просто какая-то неслыханная ересь. Как так?!! Как могут в “государстве рабочих и крестьян” возникать забастовки? Против кого?? Коммунистические пропагандисты прямо так и ставили вопрос, сам видел: зачем, дескать, “трудящемуся” устраивать забастовку на предприятии, если он, типа по умолчанию, является хозяином этого предприятия? “Он что, сам против себя бастует? Сам против себя протестует?!” – задавали идеологи “саркастический”, как они думали, вопрос. И думали, что тем самым разбивали в пух и прах всех, кто смел даже просто помыслить о таких “буржуазных явлениях”, как забастовка, в СССР.

Факт, правда, тот, что в СССР забастовки случались. И рабочие волнения – тоже (Новочеркасск – только самый известный пример). Они, конечно, отчаянно замалчивались, поскольку такие факты разрушали самую сердцевину коммунистической “картины мира”. Но – они были, самим своим наличием наглядно опровергая теорию, что предприятия в СССР якобы действительно принадлежали “трудящимся”.

И теперь мы видим нечто похожее в США. Там точно так же многие отказываются верить в саму возможность протестов с требованием демократии в самих США – на сугубо идеологическом, даже мировоззренческом основании: мол, какие могут быть протесты по поводу демократии в США, если сами США – это родина и символ демократии в современном мире? “Это же нонсенс!” СССР – “государство трудящихся”, и поэтому там не может быть восстаний трудящихся; а США – “символ демократии”, и поэтому там не может быть протестов с требованием демократии.

В обоих случаях – налицо попытка отрицать реальность при помощи софизмов; любимое занятие интеллигенции. Проблема тут одна – с реальностью бессмысленно спорить, она равнодушна к софистике. Реальность лучше принимать такой, какова она есть. Можно этого не делать – но тогда она все равно заставит рано или поздно.