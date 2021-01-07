 

Ученые: Самоконтроль является хорошим способом продлить молодость

07.01.2021, 20:12, Разное
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Американские исследователи в ходе полувекового исследования изучили факторы, способные продлить человеческую молодость. В результате свою эффективность показал самоконтроль в детском возрасте.
Участниками исследования ученых, представляющих Мичиганский университет (США), стали 1037 человек. На протяжении почти полувека исследуемые в течение возрастного периода от 3 до 45 лет изучались посредством осуществления ими собеседований, заполнения анкет и прохождения специализированных обследований, включавших сканирование мозга. При этом специалисты попутно проводили общение с родителями, сверстниками и преподавателями участников. Всего было проведено 13 этапов средней продолжительностью 3-5 лет, а уровень самоконтроля проверялся в рамках выполнения поведенческих заданий и бесед с другими людьми. В итоге выяснилось, что организм исследуемых, демонстрировавших более высокие показатели самоконтроля в детские и юношеские годы, старел более медленно, чем у их ровесников.

Основным критерием при оценке состояния участников эксперимента были физиологические показатели организма и когнитивные способности на всех этапах. Об этом пишет inverse.com.



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