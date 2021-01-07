 

Ученые рассказали об инженерных хитростях строительства пирамиды Хеопса

07.01.2021, 20:12, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили новые инженерные факты, касающиеся строительства известной пирамиды Хеопса в Египте. Выяснилось, что истинный метод доставки огромных каменных блоков к строению отличался от предполагаемого археологами ранее.
Стоит отметить, что исследования, посвященные изучению строительства пирамид в Древнем Египте, проводятся уже более двухсот лет, и на протяжении этого периода было выдвинуто много версий касательно инженерных хитростей древних строителей. Среди них, в частности, присутствует гипотеза о перемещении строительных материалов большими группами рабов на санях-волокушах по увлажненному песку. Некоторые из упомянутых сооружений, как показали ранее проведенные исследования, были также построены с применением “технологии квадратного колеса”, при которой блоки квадратного сечения перекатывались по дороге, созданных из помостов. Примечательно, что почти полвека назад известный американский ученый-египтолог Марк Ленер провел археологический эксперимент, в ходе которого смог построить небольшую пирамиду высотой в 6 и шириной основания 9 метров. При этом блоки, имеющие массу в две тонны, передвигались усилиями двух десятков человек на деревянных полозьях, скользящих по деревянному настилу. Однако, как признавал авторитетный эксперт, такая методика была эффективна на небольших расстояниях, а источник добычи блоков для пирамиды Хеопса, располагавшийся в Асуане, был удален от места строительства более, чем на 500 миль. И лишь в 2017 году Ленер и возглавляемая им научная группа смогли найти уникальный папирус, в котором древний надсмотрщик довольно подробно описал реальную технологию перемещения 2,5-тонных глыб.

Выяснилось, что в начале постройки пирамиды Хеопса древние египтяне выполнили отведение воды от Нила, проложив затем через плато Гизы сеть искусственных каналов. После этого несколько деревянных лодок были связаны мощными канатами, и уже на этих комбинированных судах огромные блоки были перемещены практически к подножию пирамиды, откуда их и доставили непосредственно к месту постройки вышеуказанными методами. Об этом пишет dailymail.co.uk.



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