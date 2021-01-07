 

Россияне назвали Geely Coolray лучшим бюджетным автомобилем 2020 года

07.01.2021, 20:12, Разное
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Россияне присудили кроссоверу Geely Coolray первое место в рейтинге лучших бюджетных автомобилей 2020 года. За него проголосовали 24% опрошенных, тем самым транспортному средству удалось обогнать Volkswagen Polo и Skoda Karoq.
Автомобиль оценили не только за его внешний вид, но и за довольно неплохие динамические характеристики, ведь от 0 до 100 км/ч он разгоняется за 8,4 секунд. Наличие под капотом 1,5-литрового двигателя понравилось российским потребителям из-за небольшого расхода, ведь на 100 километров требуется 6,4 литра топлива. Платформа BMA, на которой и построен Geely Coolray, обладает хорошим дорожным просветом в 180 мм. Этого вполне достаточно даже в условиях пересечённой местности. При этом стоимость за новый автомобиль начинается от 1,2 млн рублей.

В рейтинге отличились и другие транспортные средства. Второе место занимает Skoda Karoq (17%), а замыкает тройку лучших бюджетных автомобилей Volkswagen Polo с показателем 13%. Помимо этого россияне выбирали и лучший китайский автомобиль вне ценового сегмента. В этом случае лидирующую позицию взял Geely Tugella. За него проголосовали 53% опрошенных. Вторую строчку занимает Chery Tiggo 8, а прямо за ним следует модель Tiggo 7 Pro. Опрошенные отдали 15 и 14% голосов соответственно.



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