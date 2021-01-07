Посол Британии в Киеве опровергла ослабление санкций против Крыма

07.01.2021, 20:06, Новости дня

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Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что сообщения об ослаблении санкций в отношении Крыма,

«Мелинда Симмонс опровергает информацию, недостоверную информацию некоторых СМИ о послаблении режима санкций против России. Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против РФ за незаконную аннексию Крыма Сообщение о том, что эти санкции ослаблены, ложное», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В среду было заявлено о послаблении в санкциях, введенных в Лондоном в отношении Крыма.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции, введенные против крымчан, которых на западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединениес Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.