Начальник ГРУ рассказал о самом сложном в жизни согласии, связанном с Путиным

07.01.2021, 20:06, Новости дня

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Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента РФ Владимира Путина во время его визита в Сирию.

«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнеры, сирийские партнеры и коллеги», – передает РИА «Новости» слова Костюкова.

Он отметил, что люди, обеспечивавшие безопасность президента, отнеслись к своим обязанностям максимально ответственно. «У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой», – подчеркнул начальник ГРУ.

Глава Генштаба в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1» также рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил визит Путина в Сирию с триллером «похлеще голливудского».

Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.