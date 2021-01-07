Стрелявшего в женщину в Капитолии полицейского отправили в отпуск

07.01.2021, 20:06, Новости дня

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Полицейский, стрелявший в женщину во время беспорядков в здании Конгресса США, отправлен до завершения расследования, рассказал глава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд.

«В соответствии с регламентом ПК США сотрудник ПК США был отправлен в административный отпуск, его полицейские полномочия были приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и ПК США», – передает слова Сунда РИА «Новости».

Между тем во время беспорядков в Капитолии пострадали более 50 полицейских, некоторые из них получили серьезные ранения. Также полиция сообщила, что найденные взрывные устройства были опасны: сейчас они переданы в ФБР для дальнейшего расследования и анализа.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.