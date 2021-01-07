Мнение: Письмо: “Не идет бизнес”

07.01.2021, 19:48, Разное

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Внешний локус во всех ресурсах выглядит примерно одинаково и приносит одни те же проблемы.

Вот здесь про ресурс работы, например.

Давайте сравним.

meli_sandra

Здравствуйте уважаемая Эволюция. Читаю ваш блог больше 4 лет.

(Каждая Ученица обязательно поясняет, что многолетнее чтение блога ей не помогло. Некоторые Ученицы пишут, что очень помогло, но дальше из письма понятно, что совсем нет)

У меня огромная проблема с ресурсом работы и я не знаю как его решать. Мне за 30, живу в Канаде с 13 лет. Окончила местный универ – инженер. Пока училась, мне повезло устроиться в министерство экологии на подработку, у них есть программы для студентов и платили на тот момент неплохо. У меня в программе была заложена практика и я проработала там 4 семестра. Но на постоянную работу туда было очень тяжело устроиться и контакты никак не помогали.

После универа я по профессии никогда не работала. Впринцеипе, я и вообще не работала.

(Ей много лет, но единственный раз, когда она работала, это когда “в программе была заложена практика”, то есть ее вынуждены были взять. Работать ее там не оставили, потому что работала она плохо, но считает, что туда никого не собирались брать, просто так обеспечивали практику и стажировку студентам. Точно так же женщины с внешним локусом в ресурсе любви объясняют, что просто все в их городе женаты, не видя, сколько новых свадеб каждый год)

Сначала я помогала маме в ее бизнесе, работы было много она сама не справлялись. Но бизнес не приносил достаточно денег, что бы она платила мне хорошую зарплату. Тоисть работы было на двоих, а выручка на 1.5 человека.

(Здесь опять, бизнес сам по себе не приносил денег, а должен был. Она хоть и “помогала” маме, но доход не вырос, а может и уменьшился. Хотя “мама не справлялась” означало, что спрос был большой, то есть можно было заработать)

Потом я решила открыть свою компанию по дизайну интерьеров. Она у меня до сих пор есть, но за 5 лет у меня было пара клиентов в год (последний год – 0). Тем клиентам которые были очень нравилось, как все вышло, одни заказали у меня второй дом делать от других звонили друзья по рекомендации. Но проблема всегда была, что для людей эта услуга была слишком дорогой, хотя моя цена была в половину ниже других местных дизайнеров.

(Спроса на ее услуги дизайнера нет совсем, если не считать каких-то добрых людей, пожалевших автора. Несмотря на то, что цена ее намного ниже рыночной, никто не хочет. Но автор все равно думает, что ее услуги очень нравятся. Не понимает, что совсем нет, если нет спроса. Надо повышать квалификацию, учиться, приобретать опыт, снизив цену еще больше для начала. А скорее всего отказаться от этой идеи вообще, потому что “быть дизайнером” сейчас хочет каждая, но любая хозяйка дома сама точно такой же “дизайнер”)

Многие говорили, что купили большой дом с 4мя спальнями (за миллион долларов и больше), а потратить 30 тысяч на дизайн включая мебель это очень дорого. Здесь так принято иметь большой дом с убогой обстановкой.

(Чтобы не пошатнуть корону, локус контроля еще больше съезжает вовне. Виноваты чужие нравы и убогие вкусы. Она заглядывает в карман людям как Ищейка и как Штурман их направляет, на что они должны тратить свои деньги. Если и есть влияние канадского менталитета, например склонность к аскетичному и минималистичному дизайну, надо изучать этот менталитет с уважением, предлагать что-то адекватное, технически актуальное, более удобное и лаконичное. А автор явно застряла в прошлом со своими взглядами на дизайн. Вообще, живя без денег, довольно сложно понимать вкусы богатых людей. Но автор смотрит на них сверху. Сами придумайте аналогию с ресурсом любви)

Реклама в интернете давала слабый результат, даже звонков было мало. Когда смотрю проекты местных дизайнеров у многих из них не столько частные заказы, как больше строительные компании заказывают модел-хом. Мне очень жалко и обидно, что у меня не идет это бизнес поскольку мне он очень нравиться.

(Непонятно, чем ей нравится этот бизнес, если она в него так и не смогла пролезть и он не отвечает ей взаимностью. Нравится видимо воображаемый бизнес, как многим одиноким рапанам нравятся чужие красивые девушки или чужие мужья)

Сейчас больше года ищу работу в области анализа даты или бизнес аналитики. Многое из того, чем я занималась в своем и мамином бизнесе это то, что они ищут. Выучила несколько программ из этой области и продолжаю учить другие. Но с работой никак. Я обращаюсь на начальный уровень с опытом до 3х лет.

(Хорошо, что она решила учиться. Потому что если ваша кандидатура совсем не интересна работодателям, значит у вас мало квалификации, а планка притязаний завышена. Конечно более всего ценится опыт работы, но на начальные уровни берут и людей с минимальным опытом, если их образования для вакансии достаточно. Поэтому, ища работу, вы должны учиться новому и одновременно снижать планку притязаний до той самой, реалистичной, то есть той, где появятся встречные предложения. Сопоставьте это, друзья, с правилами обращения на сайт знакомств для одинокого человека)

Слушала лекции о том, чтобы найти хорошую работу нужно расширить сеть знакомств с людьми на высоких позициях и как завязывать с ними знакомства. Например задавать интересные вопросы о статье, которую они написали. И потом попросить их уделить 5 минут мне по телефону. Но это дает очень маленький отклик и как то унизительно.

(Как всегда ресурс пытаются взломать с помощью щипцов и советов из интернета. Например, взять и навязаться кому-то с вопросами Ученицы, Училки или с агрессивной Попрошайкой. Сопоставьте это с “тактикой” рапанов в ресурсе любви)

Многие говорят, что плохая ситуация из-за кризиса, хотя в интернете очень много объявлений в данной области. А на посты работы в интернете компании получают сотни резюме и мои шансы очень малы.

Я могу сделать мастера по этой профессии, но не уверена, что мне это что-то даст, кроме долгов. Программы как питон, которые они учат я и так выучила. А с работой университеты не помогают.

(Автор делает вывод, что университеты не помогают, раз это не помогло ей. Программы она выучила примерно так же, как изучила мой блог за 4 года. Ну и мастера могла бы, если бы была гарантия, что она получит хорошую работу за это. Сравните с такими же аргументами в ресурсе любви)

Пытаюсь понять, как бы поступил бы на моем месте человек без короны и не понимаю.

Спасибо за вашу помощь