 

Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на COVID-19

07.01.2021, 19:40, Разное
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…для прибывающих из Москвы и ряда «неблагополучных» регионов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес измнения в указ о борьбе с коронавирусом и обязал проходить тестирование на COVID-19 всех лиц, прилетающих в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Об этом сообщается на сайте органов власти Бурятии.

Мера будет действовать до 20 января. Тестирование прибывающих будут бесплатно проводить в аэропорту.

Власти республики объясняют решение «неблагополучной эпидемиологическрй обстановкой» в указанных городах.

С 16 ноября в Бурятии вступил в силу двухнедельный локдаун COVID-19: власти закрыли торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и сауны. Это был первый карантин в российском регионе во время второй волны распространения коронавирусной инфекции.

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Москва стабильно остается на первых строчках рейтинга выявления новых случаев заболевания COVD-19 среди регионов РФ. По данным оперштаба, 7 января в столице зафиксирован 4 871 заболевший. В Новосибирской области этот показатель составил 146, в Красноярском крае — 317, а в Хабаровском — 312. В Бурятии официальные инстанции сообщают о 140 заболевших за сутки.

Источник: Новая газета



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