Мнение: Цена победы

07.01.2021, 19:38, Разное

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Баланс американской политической системы базировался на устойчивом социодинамическом гомеостазе: закрытый внутренний управляющий контур (американская элита, истэблишмент, аристократия — называйте как угодно) был сознательно разомкнут в одном важном месте: периодически элита посредством выборов (а в Америке выборов очень много) разрешала свои текущие противоречия. Стравливала накапливающуюся энтропию за пределы своего узкого и довольно закрытого круга.

Механизм был отработан и отюстирован немалым количеством поправок в конституцию, в которой отцы-основатели, конечно, не могли предусмотреть всех нюансов. Но фундамент был заложен практически безупречный.

Легитимность (то есть, согласие с итогами выборов) в этом случае — важнейший пункт, позволяющий функционировать такой системе на длинном этапе. На коротких забегах могли возникать противоречия вроде контроля одной партии и над палатой представителей, и над сенатом, и над Белым домом. Такого рода флуктуации возможны, но они все равно преодолевались в следующих циклах (поэтому, кстати, была создана корректировка в виде довыборов в парламент, проходящих вместе с президентскими выборами, на которых меняется только часть конгрессменов).

Сознательный выбор американской аристократии в пользу внешнего арбитража делал систему крайне устойчивой. И теперь по этой устойчивости нанесен тяжелейший удар. Демпартия решила тактическую задачу перехвата власти для продвижения глобального проекта переустройства мира. Но при этом она поставила под сомнение устойчивость самих США. Половина населения страны отказывает в легитимности не только текущей власти, но и самой политической системе. Что разрушает гомеостаз и выводит США в период высокой нестабильности.

Дивный новый мир, который строят глобалисты, будет миром корпораций. Но в нем будет место и для национальных государств, которые возьмут на себя (точнее, должны взять на себя) ряд существенных и важных функций — в первую очередь внешнего по отношению к корпорациям и межкорпоративных структур управления арбитража. В том числе и силового.

И существование нескольких сверхдержав (пусть и с урезанными полномочиями) в новой картине мира выглядело вполне логичным. Они должны были торговать своим набором услуг — обеспечением глобальной безопасности в первую очередь.

Теперь этот пункт в строительстве нового мирового порядка поставлен под большие сомнения. Ключевая страна мира входит в полосу нестабильности. Глобальная задача строительства нового мирового порядка решается ценой утраты стабильности в одном из своих базовых, ключевых пунктов. Что ставит под сомнение весь процесс и конечный результат.