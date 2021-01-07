Мнение: Цифровой протекционизм

07.01.2021, 19:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 1 апреля смартфоны и телевизоры РФ будут продаваться с предустановленным отечественным программным обеспечением:

Правительство России утвердило перечень отечественных приложений, которые с 1 апреля 2021 года будут предустанавливать на продающиеся в стране смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV.

На смартфоны и планшеты с Android и iOS:

«Яндекс.Браузер»

Поисковик «Яндекс»

«Яндекс.Карты»

«Яндекс.Диск»

«Почта Mail.ru»

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

«Новости Mail.ru»

OK Live

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

MirPay (только Android)

«Госуслуги»

«МойОфис Документы»

Kaspersky Internet Security (только Android)

Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows:

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия»

На телевизоры с функций Smart TV:

Поисковик «Яндекс»

Wink

ivi

«Первый»

«КиноПоиск»

Okko

More.tv

Premier

«Смотрим»

НТВ

Start

https://808.media/vlasti-nazvali-spisok-prilozhenij/ – цинк

По сути, это логичный и неизбежный протекционизм, который конечно выгоден в первую очередь "Яндексу" и "Мэйл.Ру". Разумеется, они получат дополнительные преимущества не только в конкуренции с западными сервисами, но и с более мелкими российскими цифровыми компаниями.

И учитывая происходящее с западными сервисами и цифровыми ПК, этот протекционизм в ближайшие годы получит дальнейшее развитие.

PS. Странно, что Телеграм не включили в список.