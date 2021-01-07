 

Мнение: Цифровой протекционизм

07.01.2021, 19:24, Разное
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С 1 апреля смартфоны и телевизоры РФ будут продаваться с предустановленным отечественным программным обеспечением:

Правительство России утвердило перечень отечественных приложений, которые с 1 апреля 2021 года будут предустанавливать на продающиеся в стране смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV.

На смартфоны и планшеты с Android и iOS:

«Яндекс.Браузер»
Поисковик «Яндекс»
«Яндекс.Карты»
«Яндекс.Диск»
«Почта Mail.ru»
ICQ
Голосовой ассистент «Маруся»
«Новости Mail.ru»
OK Live
«ВКонтакте»
«Одноклассники»
MirPay (только Android)
«Госуслуги»
«МойОфис Документы»
Kaspersky Internet Security (только Android)
Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows:

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия»
На телевизоры с функций Smart TV:
Поисковик «Яндекс»
Wink
ivi
«Первый»
«КиноПоиск»
Okko
More.tv
Premier
«Смотрим»
НТВ
Start

https://808.media/vlasti-nazvali-spisok-prilozhenij/ – цинк

По сути, это логичный и неизбежный протекционизм, который конечно выгоден в первую очередь "Яндексу" и "Мэйл.Ру". Разумеется, они получат дополнительные преимущества не только в конкуренции с западными сервисами, но и с более мелкими российскими цифровыми компаниями.
И учитывая происходящее с западными сервисами и цифровыми ПК, этот протекционизм в ближайшие годы получит дальнейшее развитие.

PS. Странно, что Телеграм не включили в список.

Источник: Colonel Cassad



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