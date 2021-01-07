Мнение: Большой Брат смотрит на тебя

07.01.2021, 19:22, Разное

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То, что Фейсбук, Твиттер и Инстаграм отключили Трампа и поудаляли его аккаунты – это беспредел, но уже какой-то привычный. То, что ФБ, Твиттер и Инстаграм удаляют фотографии и тексты сторонников протестующих из Вашингтона, с обоснованием «чтобы протест не организовывался в соцсетях» (!!) – это, конечно, уже покруче, но тоже еще не предел. А вот что меня добило – так вот эта умилительная деталь: «Google Maps отключил возможность построения маршрутов в г. Вашингтон».

Вот это уже откровеннее некуда. Как говорится, «да можно ли больше себя выдать, Родион Романыч?» Это ведь уже даже не «политизация» соцсетей; это, называя вещи своими именами, тень самого натурального Большого Брата. Когда оказывается, что глобальные сети-монополисты действуют максимально согласованно и НА ОДНОЙ СТОРОНЕ. То есть, попросту говоря, не являются частными и даже – не являются самостоятельными. Это, как внезапно выясняется – разные щупальца одного монстра.

Круто, конечно. «О сколько нам открытий чудных…»

Тут еще меня спрашивают наивные читатели: а как же, мол, так получается, что голоса фальсифицирует вроде как оппозиция? Почему же «власть» в лице дедушки Трампа не пресекла бунты в зародыше?! Вопрос, безусловно, интересный, и здесь не обходится без штатовской «специфики». Дело в том, что в Штатах нет столь явно выраженной «действующей власти». Трамп весь срок своего президентства ощущал себя как бы оппозиционером внутри ВРАЖДЕБНОГО ему аппарата. Вспомните хотя бы совершенно вопиющий, абсолютно ирреальный по нашим меркам случай, когда офицер правительственной секретной службы, который должен был, по идее, попросту гарантировать конфиденциальность и защищенность, вдруг взял и слил Конгрессу запись разговора один на один между Трампом и Зеленским?! Это же фантастика какая-то! Причем с совершенно потрясающей мотивацией: офицеру, дескать, ПОКАЗАЛОСЬ, что президент по ходу конфиденциальных переговоров с главой другого государства, ВОЗМОЖНО, склонял собеседника к нарушению государственных интересов США! (то есть – пытался уговорить Зеленского собрать компрометирующие сведения на сына Байдена, работавшего на Украине).

Тогда была совершенно недвусмысленная демонстрация Трампу – дескать, молчи, падла, мы тебя СЛУШАЕМ в любой момент, любой госслужащий готов тебя сдать, ты постоянно под контролем! (уверен, кстати, что и душка Медвед «президентствовал» примерно в такой же атмосфере, «под колпаком у Мюллера»).

И второй момент – это то, что в американском обществе есть и еще один, неофициальный, но тоже силовой ресурс: это банды и готовность общества к травле. Ты можешь быть каким угодно прокурором, судьей или губернатором, но ты все равно «под колпаком», если «общественность» вдруг решит тебя – и, главное, членов твоей семьи – начать травить. Видимо, так и возникает ситуация, когда «никто не защищен».