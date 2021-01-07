Ученые: Псориаз может говорить о повышенном холестерине

07.01.2021, 19:20, Разное

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Ученые считают, что появление псориаза может говорить о высоком уровне холестерина. ЛПНП прилипает к стенкам артерий, а это негативно отражается на работе организма в целом.

В ходе проведения исследования специалисты обнаружили взаимосвязь между симптомами псориаза и высоким уровнем плохого уровня холестерина в крови. При первом заболевании на участках кожи появляется покраснение и шелушение. Часто у таких пациентов наблюдается повышенный уровень ЛПНП из-за присутствия класса иммунных клеток, связанных с гиперлипидемией.

Объектом наблюдений выступили лабораторные мыши. Авторы заметили, что у грызунов с гиперлипидемией начало развиваться кожное заболевание, напоминающее псориаз у людей.

Медики советуют для сокращения уровня «плохого» холестерина уменьшить потребление жирной пищи. Идеальным режимом питания считается средиземноморская диета.