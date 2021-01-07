Певица Asti откровенно рассказала о своих пластических операций

07.01.2021, 19:20, Разное

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В одном из интервью певица Asti откровенно призналась, что сделала целый ряд пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Артистка не относится к числу представителей шоу-бизнеса, которые тщательно скрывают такие детали биографии.

Анна Дзюба перечислила все хирургические вмешательства, которые она перенесла. При этом, такие изменения певица сделала всего за несколько лет своей музыкальной карьеры. По словам артистки, на некоторых участках тела ей пришлось перетерпеть пару десятков манипуляций. Однако о своих решениях по поводу изменения внешности знаменитость не жалеет, так как ее теперь полностью устраивает собственное отражение в зеркале.

По словам Asti, губы ей переделывали очень много раз, пока не добились того, чтобы верхняя губа выглядела максимально естественно. Кроме этого, она исправила углы челюсти и провела манипуляции, чтобы избавиться от «второго» подбородка. Звезда призналась, что эффект держался не долго и сейчас она «расколола все, кроме губ». Кроме лица, исполнительница подкорректировала и фигуру, а именно, усовершенствовала свои ягодицы и добилась эффекта более рельефного тела. Супруг Asti, с которым она недавно узаконила отношения, полностью поддерживает ее решения, касающиеся пластических операций.