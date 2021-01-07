 

Лариса Гузеева показала «депрессивную» елку

07.01.2021, 19:20, Разное
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Популярная российская ведущая Лариса Гузеева показала фанатам так называемую «депрессивную» елку. Снимок, где запечатлен традиционный символ Нового года, она обнародовала в социальной сети Instagram.
В описании к посту Лариса Гузеева заявила, что эта елка из пластика была сделана 50 лет тому назад. В семье будущей ведущей всегда устанавливалась живая ель до потолка. Однако такие экземпляры Гузеева видела в гостях. Она всегда жалела хозяев, в квартирах которых стояли такие новогодние символы.

Сама же ведущая придерживается необычной новогодней традиции из коробки достает елку «из прошлого». Со временем изменилось отношение к этому небольшому аксессуару. Гузеева считает, что с развитием мира изменилась и она сама. Теперь знаменитость радуется подобным «приветам» из прошлого и заявляет: «Сердцу мило все, что было!».

В комментариях более взрослые пользователи отметили, что такая елка устанавливалась и в их квартирах. Некоторые поинтересовались, как Гузеевой удалось сохранить этот аксессуар. Ведущая предпочла оставить этот вопрос без ответа.



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