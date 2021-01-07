 

Булитко из “Дизель Шоу” показала себя в детстве, а маму – в молодости

07.01.2021, 18:58, Новости дня
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Актриса украинского “Дизель Шоу” Виктория Булитко 7 января разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена в младенчестве вместе с мамой и старшим братом.

Публикацию артистка посвятила дню рождения мамы.

“Спасибо за мое появление на свет! Спасибо за твое чувство юмора. Ох, и погуляем сегодня”, – подписала она снимок.

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Публикация от * Виктория Булитко (@bulitka)

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом “Дизель Студио”. Родители Булитко в прошлом работали педагогами. В настоящее время они живут в Запорожье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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