Патриарх Кирилл заявил, что бог наказал Варфоломея “за поддержку раскольников”

07.01.2021, 18:58, Новости дня

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Патриарх Варфоломей “ввел раскольников в киевскую святыню, а после потерял Софию константинопольскую, которая стала мечетью”. Об этом в интервью телеканалу “Россия”, которое было опубликовано в YouTube 7 января, сказал предстоятель Русской православной церкви Кирилл.

“Хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло. Ты отобрал Софию Киевскую у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников. И ты потерял свою собственную Софию. Думаю, более очевидного последствия, исходящего от божьего провидения, представить себе было сложно”, – сказал Кирилл.

Он отметил, что последствие наступило незамедлительно, потому что “грех был слишком велик”.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал Собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании Собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус Собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть. В 1934 году он получил статус музея. В 1985 году Софийский собор был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.