 

Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть и быть отп…зженным

07.01.2021, 18:58, Новости дня
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Украинский хореограф Дмитрий Дикусар в интервью YouTube-каналу Dorotye заявил, что не любит быть объектом манипуляции со стороны девушек, предпочитая стоить отношения с теми, кого может называть адекватными.

При этом, выбирая между той, которая условно будет уговаривать съесть омлет, пока он горячий, и той, которая “отп…здит по щекам”, Дикусар заявил, что не может определиться.

“Иногда мне хочется и омлет съесть и быть отп…зженным”, – подытожил он.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу “Танцы со звездами”. 

С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф в свою очередь заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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