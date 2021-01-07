8 тыс. грн госпомощи в связи с локдауном в январе получили около полмиллиона украинцев

07.01.2021, 18:58, Новости дня

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Единоразовую помощь 8 тыс. грн в связи с введением в Украине “карантина зимних каникул“ получили около полмиллиона физических лиц–предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн. Об этом 7 января во время совещания у президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Офиса президента.

Компенсация всем, кто подавал заявки на получение помощи, будет выплачена в ближайшие дни, сказал Шмыгаль.

Он отметил, что благодаря инструментам по финансированию частичной безработице удалось сохранить более полмиллиона рабочих мест.

“Только последняя программа – компенсация до восьми тыс. грн на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тыс. работников“, – подчеркнул Шмыгаль.

В правительстве сообщали, что до 31 декабря, когда завершился прием заявок на выплату 8 тыс. грн одноразовой выплаты, за помощью обратилось более 480 тыс. человек.

С 8-го по 25 января по Украине введут “карантин зимних каникул“ – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.