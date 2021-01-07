 

«Это другое»: Цукерберг объяснил, почему Facebook не блокировал призывающих к насилию демократов в 2016 году

07.01.2021, 18:51, Разное
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Американский бизнесмен Марк Цукерберг ответил, почему его социальная сеть Facebook в 2016 году не блокировала демократов, которые призывали к насилию. По его словам, «насилие – оправданный инструмент, если речь идёт о защите свободы».

«Эта ситуация – это совсем другое, нельзя сравнивать. Важно не то, как ты критикуешь и к чему ты призываешь, а против кого или за кого ты это делаешь. Это имеет смысл. Я понял бы людей, которые ворвались бы в Капитолий в интересах Демократической партии, но то, что мы видим сегодня – это попытки расшатать и расколоть общество, отстаивать интересы тех правителей, которые не нужны Америке. И каждый американец это понимает», – сказал он в интервью The Verge.

Основатель знаменитой соцсети подчеркнул, что блокировки сторонников Трампа продолжатся, если они “осмелятся высказываться на политические темы”. Интересы свободы, отметил Цукерберг, не покрывают права врагов свободы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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