Глава непокорных Капитолийского холма

07.01.2021, 18:48, Разное

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Трамп повел сторонников на штурм парламента за 14 дней до конца срока. Чем закончился мятеж?

Днем 6 января Вашингтоне тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа по его же призыву пришли к Капитолию, где Конгресс должен был утвердить результаты голосования выборщиков и победу демократа Джозефа Байдена в гонке за президентское кресло.

После выступления Трампа десятки тысяч человек остались у Капитолийского холма.

Сторонники Трампа на фасаде Капитолия. Фото: GettyImages

Собравшиеся ожидали, что вице-президент США Майкл Пенс, председательствующий на сессии, последует совету Трампа, «встанет и выскажется» по поводу результатов голосования выборщиков. Однако Пенс в своем письме Конгрессу заявил, что не будет препятствовать конституционным процессам при утверждении голосов.

После публикации письма Пенса Трамп написал в соцсетях:

«Надеюсь, у Майка хватит смелости сделать то, что он должен. Надеюсь, он не слушает людей, которые только называют себя республиканцами, и тупиц, к которым он обычно прислушивается».

Фото: GettyImages

Через несколько минут после этого митингующие прорвали полицейские кордоны у Капитолийского холма и ворвались в залы заседаний, где сенаторы и члены Палаты представителей проводили дебаты по возражениям республиканцев. Это первая осада Капитолия за 200 лет — в 1814 году недостроенное здание заняли и сожгли британцы.

Служба безопасности эвакуировала конгрессменов и вице-президента Майкла Пенса в безопасное место. По данным CNN, высокопоставленных членов Конгресса США направили на военную базу Форт Макнейр, которая тоже находится в американской столице.

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер на фоне происходящего ввела в городе комендантский час с 18:00, с этого же времени комендантский час объявили и в соседней с Вашингтоном Виргинии. Вскоре через твиттер Трамп призвал сторонников сторонников протестовать мирно и поддержать полицию. С заявлением выступил и Байден.

«Угрожать безопасности законно избранных представителей? Это не протест, это мятеж!», — сказал он.

— «Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам».

Протестующий у трибуны после того, как всех конгрессменов вывели из-за угрозы безопасности. Как пишет корреспондент HuffPost Игорь Бобик, демонстрант кричит «Трамп победил на выборах!». Фото: twitter / @igorbobic

Полиция в Капитолии пустила слезоточивый газ. Около 23:20 мск (15:20 по местному времени) в здании Капитолия раздались выстрелы. По данным Reuters, в Вашингтон направились подразделения Национальной гвардии и войска. Издание Chicago Tribune сообщило, что к Капитолию направились силовики и из других штатов: Вирджинии, Мэриленда и Нью-Джерси.

По данным CNN, в здании Капитолия и в штаб-квартире Республиканской партии во время осады обнаружили и обезвредили два взрывных устройства.

После того, как протестующие начали выносить имущество из Капитолия и занимать кабинеты членов Конгресса, Трамп всё же обратился к нации.

Сторонники Трампа выносят имущество из Капитолия. Фото: GettyImages

«Вам придется пойти домой, нам нужен мир, правопорядок. Мы должны уважать сотрудников правоохранительных органов. Мы не хотим никому навредить. Это тяжелые времена, таких времен еще не было <…>

Идите домой, идите с миром», — сказал президент.

Непосредственно во время его выступления в Капитолий вошел спецназ ФБР.

Несмотря на то, что Трамп призвал сторонников прекратить насилие, член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила о подготовке статей для объявления импичмента Трампу. Социальные сети Facebook и Twitter ограничили доступ к обращению президента, посчитав, что оно может только способствовать эскалации насилия, а позже твиттер-аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков и вовсе оказался заблокирован до тех пор, пока президент не удалит нарушающие правила платформы твиты.

Фото: GettyImages

После столкновений, по данным Sky News, как минимум пять человек попали в больницу, одна женщина — в критическом состоянии после выстрела. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти подтвердил ранение одного гражданского и нескольких полицейских. По информации MSNBC, получившая огнестрельное ранение в ходе осады Капитолия девушка скончалась в больнице. Эту информацию подтвердили в полиции.

В районе 17:00 (1:00 мск) Politico сообщила, что протестующих вытеснили из зала заседаний. Парламентский пристав (сотрудник Конгресса) объявил около 17:30, что здание Капитолия в безопасности. Однако стычки продолжились — сторонники Трампа напали на журналистов у входа в Капитолий. На 18:20 по местному времени задержаны как минимум 20 человек.

В ходе эвакуации конгрессмены забрали сертификаты и, как сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, продолжат утверждение итогов выборов, когда их пустят в здание Конгресса.

Нацгвардия возле Капитолия. Фото: GettyImages

Как пишет NYT, штурм Капитолия организовали через соцсети. Сразу после 13:00, когда Трамп закончил свое выступление перед протестующими в Вашингтоне, призвав их идти маршем к Конгрессу, сторонники сделали сотни повторяюшихся призывов к штурму здания. Они обменивались указаниями, по каким улицам идти, чтобы избежать полиции, и какие инструменты можно взять с собой, чтобы открыть двери. После наступления комендантского часа стычки продолжились, но уже не внутри Капитолия. Сторонники Трампа вышли на улицы сегодня и в ряде других городов, но настолько массовых столкновений не было нигде.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что шокирован происходящим: «Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии — так должно быть и дальше, так и будет. Мы внимательно следим за развитием событий, наши мысли с американским народом». Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «на глазах у всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде».