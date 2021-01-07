 

В Китае создали самую длинную линию квантовой связи

07.01.2021, 18:38, Новости дня
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Как сообщают СМИ, новая линия квантовой связи соединила китайские города Шанхай и Наньшань. На сегодня это самая длинная линия такого рода во всем мире.

Структура полноценно работает, утверждают ее создатели. Одним из главных ее компонентов является спутник «Мо-Цзы». Кроме того, протянуты оптоволоконные сети, общая протяженность которых составляет около 4 тысячи 600 километров.

В данном случае инженеры побеспокоились и о защите передаваемых данных. Линия хорошо защищена от взлома. Вся информация в ней шифруется. Напомним, что прототип такой линии был представлен в Китае в конце октября прошлого года. Тогда оптоволокном соединили два объекта, удаленные друг от друга на десять километров.



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