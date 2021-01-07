Украинский националист заявил о деморализации ВСУ в Донбассе

07.01.2021, 18:28, Разное

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Украинский националист Дмитрий Корчинский высказался относительно состояния воинов ВСУ. Со слов одного из главных идеологов радикалов, он ужасается деморализации армии в Донбассе.

Дмитрий Корчинский неоднократно критически высказывался о тех, или иных явлениях в родной стране. В этот раз он заявил о провале украинской пропаганды на территории Донбасса. Попытки Киева проводить в регионе собственную информационную кампанию оказалась неудачной, в то же время сами солдаты ВСУ все чаще высказывают желание интегрироваться с Россией. Интересно, что причиной этого Дмитрий Корчинский называет наличие российских средств массовой информации, прежде всего, телеканалов РФ.

Так, даже на подконтрольной официальным украинским властям территории население часто смотрит «Россию 24», «Россию 1», «Первый» и читает российские интернет-ресурсы. Распространяется здесь и телевещание каналов ДНР и ЛНР. При этом в самих республиках украинские СМИ отсутствуют, что не дает возможности получать информацию с точки зрения Киева. Такое положение приводит к деморализации украинских войск, уверен националист. Кроме возмущения Корчинский высказывает уверенность в необходимости «разобраться» с рядом СМИ и в самой Украине. Речь идет о работе медиахолдинга основателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, телеканале «Интер» и ряде других, которые официальный Киев часто обвиняет в непатриотичности. Причем выяснять с ними отношения можно и законными способами, отмечает один из идеологов радикального национализма.

Стоит отметить, что сама личность Дмитрия Корчинского в Украине является достаточно спорной, так, одно время он демонстративно заявлял о тренировке боевиков, якобы осуществляемой им самим. Активист националистического движения писал стихи и идеологические трактаты, а также основал собственную организацию «Братство». Однако после его уже замечали в совместных политических проектах с украинским пророссийским политиком Натальей Витренко на акциях против НАТО и в поддержку русского языка.