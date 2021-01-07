Ученые: На существование жизни на экзопланетах может указывать метан

07.01.2021, 18:28, Разное

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После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что на существование жизни на экзопланетах может указывать не кислород, а метан. Именно это органическое соединение CH4 является самым главным индикатором, свидетельствующем о биологической активности.

На нашей планете этот газ выделяется, когда извергаются вулканы, а также он вырабатывается микроорганизмами. Атмосфера Земли на 21% состоит из кислорода, который, в основном, поступает от различных организмов в океанах. По словам ученых, прошло немало времени с тех пор, как атмосфера древней Земли насытилась кислородом. В новой научной работе исследователи задались целью выяснить, попадает ли в атмосферу CH4 благодаря вбросу вулканической магмы, происходящему на планетах земного типа. Для этого исследователи составили термодинамическую модель. Оказалось, что вулканы не способны производить такое количество метана, как биологические источники.

Для того, чтобы окончательно подтвердить свои выводы, экспертам нужно больше сведений о том, какая атмосфера у далеких экзопланет. В ближайшем будущем исследователи планируют запустить «Джеймс Уэбб», который представляет собой космический сверхмощный телескоп. Аппарат должен будет достичь точки Лагранжа L2, после чего развернется на месте и приступит к исследованиям. Главная задача телескопа – изучить атмосферу экзопланет и отыскать биосигналы.