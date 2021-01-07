 

Ведущая Дана Борисова стала копией Алены Шишковой

07.01.2021, 18:28, Разное
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Пользователи социальных сетей начали сравнивать ведущую Дану Борисову с моделью Аленой Шишковой. Первая старается следить за собой, она постоянно ходит к косметологу на различные процедуры.
Дана Борисова признается, что не делала омолаживающие пластические операции. Она прибегала только к нитевому лифтингу. Каждый день знаменитость любуется своим овалом лица. Что касается Алены Шишковой, то ее наоборот обвиняют в излишних экспериментах над собственной внешностью. Сама же модель не любит обсуждать с фолловерами эту тему.

Дана Борисова в микроблоге поделилась фотографией, сделанной в рамках одной из телепередач. Поклонники считают, что на данном снимке ведущая очень напоминает Алену Шишкову. В комментариях к публикации подписчики спросили, ходят ли знаменитости к одному и тому же косметологу.

В кадре Дана Борисова предстала в пиджаке светло-розового цвета. Для съемки стилисты сделали ей элегантную прическу виде уложенных локонов. Многие назвали ведущую очень красивой и женственной. По поводу сходства с Аленой Шишковой Борисова не дала никаких комментариев.



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