 

Президент Израиля отреагировал на беспорядки в США

07.01.2021, 18:22, Новости дня
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Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил избранного президента США Джо Байдена с утверждением результатов выборов, заявив, что беспорядки в Вашингтоне «шокируют и напоминают, что демократия не должна восприниматься как должное».

«Фотографии беспорядков с Капитолийского холма шокируют. Они напоминают всем нам, что демократия, даже если она сильна и имеет глубокие корни, не должна восприниматься как должное», – цитирует президента Израиля РИА «Новости».

Ривлин также выразил уверенность в том, что Байден продолжит укреплять отношения между Тель-Авивом и «величайшей демократией в мире».

 

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



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